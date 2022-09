Regionali: Sicilia, a 48 ore da spoglio mancano i definitivi

(ANSA) - PALERMO, 28 SET - A quasi 48 ore dall'inizio dello scrutinio dei voti per le Regionali in Sicilia non si hanno ancora i risultati definitivi: mancano 54 sezioni. Le operazioni sono andate a rilento quando mancavano 226 sezioni, ha detto la Regione, "a causa di dati incompleti o errati trasmessi da alcuni Comuni, l'Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia". Mancano sezioni ad Agrigento, a Villalba (Caltanissetta) a Marineo (Palermo) a Misiliscemi (Trapani), a Siracusa e a Lentini. Mentre è chiara la posizione dei candidati alla presidenza, allo stato Renato Schifani (Centrodestra) ha il 42, 08% seguito da Cateno De Luca (De Luca sindaco di Sicilia) col 24%, Caterina Chinnici (Pd-Centopassi) 16,1 %, Nunzio Di Paola (M5s) 15,2 %, Gaetano Armao (Iv-Azione) col 2% Eliana Esposito (Siciliani liberi) con lo 0,5%, i dati definitivi serviranno a capire chi sono gli eletti all'Ars dopo la ripartizione dei seggi su base provinciale. (ANSA).