Sicilia: Schifani, vittoria chiara

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - "La vittoria è chiara, per fortuna anche i partiti locali hanno superato il 5% così all'Assemblea ci sarà agibilità totale. Ho accettato la candidatura, girando la Sicilia, e ho trovato elettori contenti per la mia candidatura e per la ritrovata unità del centrodestra". Così a SkyTg24 Renato Schifani, che ha vinto le regionali in Sicilia.

