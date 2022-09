Regionali:De Luca al 52,55% nel Messinese,vola da ex sindaco

(ANSA) - MESSINA, 27 SET - Cateno De Luca, arrivato secondo nelle elezioni a presidente della Regione Siciliana, nella competizione elettorale è 'volato' nelle preferenze nei tre Comuni che in passato aveva amministrato come sindaco. Secondo i dati del sito della Regione, il leader di 'De Luca sindaco di Sicilia', nella provincia Messinese ha ottenuto il 52,55% dei voti.

Il 'picco' di preferenze a Fiumedinisi dove è stato votato dal 79,95% dei cittadini del paese dove è nato, e dove è stato assessore e, per due mandati, primo cittadino. Numeri da 'maggioranza assoluta' anche in altri due Comuni che ha amministrato da sindaco: Santa Teresa Riva, dove ha ottenuto il 69,64% delle preferenze, e a Messina, dove ha avuto il 59,89% dei voti espressi. (ANSA).