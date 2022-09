Regionali: Armao, impegno Azione in Sicilia continua

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - Il candidato alla presidenza della Regione Gaetano Armao.e Giangiacomo Palazzolo, coordinatore regionale.di Azione, in una nota tracciano un bilancio dell'impegno delle liste di Azione ed Italia viva in Sicilia.

"Organizzare in 40 giorni la presentazione delle liste nazionali e regionali, conducendo in Sicilia una campagna elettorale brevissima per una forza politica appena nata - osserva Armao - é stata un'impresa della quale dobbiamo ringraziare i candidati ed i quadri di Azione e Iv. L'impegno ha comunque prodotto un buon risultato: il 5,5% per la competizione nazionale, eleggendo 1 senatore e 2 deputati, ed a livello regionale raccogliendo 40 mila voti dei quali 4500 a livello personale di lista provinciale e regionale".

E pensare, continua Armao "che si presentavano politici sulla scena da un trentennio con macchine elettorali, e per alcuni clientelari, pronte da un anno e che partiti nazionali hanno più che dimezzato la loro presenza. Continueremo a lavorare per rafforzare una proposta politica che aggrega riformisti, liberali e popolari che hanno dato un contributo determinante a scrivere la Costituzione, a ricostruire l'Italia portandola in Europa, a combattere terrorismo e mafia". Armao così prosegue: "Ci confronteremo col nuovo governo regionale sulle.riforme e la capacità di realizzare ed attrarre investimenti. Noi, ovviamente, speriamo per il nostro popolo che ci riesca. Per parte nostra metteremo a disposizione dei siciliani e delle siciliane le nostre proposte e le nostre competenze. Io torno all'insegnamento universitario ed alla professione di avvocato amministrativista che mi hanno sempre qualificato, ma con l'impegno per la nostra Sicilia nel cuore che prosegue". Per Giangiacomo Palazzolo "E' solo l'inizio di una nuova fase politica inarrestabile, pragmatismo e serieta' porteranno il terzo polo a crescere costantemente sino a diventare protagonista della scena politica nazionale. Con l'elezione regionale anche in Sicilia sono state create le basi per contribuire alla crescita della nuova formazione politica e per questo devo ringraziare Gaetano Armao" (ANSA).