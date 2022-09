Maltempo: Vvf, eseguiti 120 interventi in 24 ore a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 27 SET - Sono stati 120 gli interventi dei vigili del fuoco eseguiti nelle ultime 24 ore per il maltempo a Trapani con il soccorso di automobilisti in difficoltà, taglio piante pericolanti e prosciugamenti: maggiori criticità a Castelvetrano, Erice e Modica. Inviate squadre in rinforzo da Palermo e Agrigento. E' quanto si legge sulla pagina di Twitter dei Vigili del fuoco. (ANSA).