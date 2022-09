Elezioni: in Sicilia Giammanco non eletta,vince Aiello (M5s)

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - La vice presidente di Forza Italia al Senato e portavoce di Fi in Sicilia Gabriella Giammanco non è stata eletta nel collegio Camera uninominale Sicilia 1 (U01) arrivando seconda (col 28,18% dei voti) dopo il deputato uscente Davide Aiello del M5s che è eletto col 35,86% dei voti. Terzo il deputato uscente del Pd ex Sel Erasmo Palazzotto.

La senatrice uscente di Forza Italia, Stefania Craxi, invece, va verso la riconferma nel collegio del Senato uninominale (U03) col 37,69% dei voti quando sono state scrutinate 688 sezioni su 799. Dopo di lei Pietro Lorefice del M5s col 30,25%. Perde invece lo scontro nel collegio uninominale per la Camera il fratello Vittorio Bobo Craxi, candidato col centrosinistra che ottiene il 15,65% dei voti quando sono state scrutinate 355 sezioni su 404. Eletta in questo collegio dovrebbe essere la deputata uscente di Fratelli d'Italia Carolina Varchi che è al 35,31% tallonata da Aldo Penna del M5s col 33,54%. (ANSA).