Collegi uninominali Sicilia, 14 su 18 vanno al C.destra

(ANSA) - PALERMO, 26 SET - Il Centrodestra in Sicilia conquista 14 seggi all'uninominale, Camera e Senato, su 18.

Vincerebbe, ancora mancano alcune sezioni, in 10 dei 12 collegi uninominali per la Camera dove si vota col maggioritario. Solo nel collegio Sicilia 1 Palermo quartiere Sette Cannoli vince il M5s con Davide Aiello e nel collegio Sicilia 2 Messina vince il candidato di "De Luca sindaco d'Italia" Francesco Gallo. Al Senato quattro dei sei collegi uninominali andrebbero ai candidati del Centrodestra. Solo nel collegio Messina vince Dafne Musolino della lista "De Luca sindaco d'Italia" col 30% seguita dalla candidata del centrodestra Carmela Bucalo col 29,4. Nel collegio Palermo Sette Cannoli vincerebbe la candidata del M5s Dolores Bevilacqua col 34, 10% seguita da Mario Barbuto del Centrodestra col 31,22%. (ANSA).