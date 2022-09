Regionali: in Sicilia alle 12 affluenza al 7,79%, in calo

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - Bassa percentuale di affluenza alle urne alle ore 12 in Sicilia dove oltre che per le Politiche si vota anche per le regionali. Secondo dati parziali, comunicati alla Regione dai Comuni attraverso le prefetture dell'isola, hanno votato il 7,79% degli aventi diritto, un calo di quasi quattro punti in percentuale rispetto alle regionali del 2017 quando alla stessa ora aveva votato l'11,03%. (ANSA).