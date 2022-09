Incendi: decine di roghi nel Palermitano, code auto su A29

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - Sono decine gli incendi che stanno impegnando le squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile nel Palermitano, dove ieri era stato diramato un'allerta arancione. Un vasto incendio si è sviluppato nei pressi della A29 Palermo Mazara del Vallo, all'altezza di Carini, con auto in coda per chilometri causa della chiusura della carreggiata verso il capoluogo. Un secondo rogo è divampato nei pressi del torrente Ciachea e un terzo incendio sta divorando un capannone nella zona industriale lungo la strada statale 113. Anche in questo caso stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. A Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi un altro vasto rogo nel monte Leandro, dove è previsto l'intervento dei Canadair, e a Giardinello. (ANSA).