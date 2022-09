Covid: in Sicilia 779 i nuovi positivi, un morto

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - Sono 779 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.047 tamponi processati. Ieri i positivi erano 853. Il tasso di positività è al 9,7%, in diminuzione rispetto al 11% di ieri. La Sicilia è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 22.450 in diminuzione di 187 casi. I nuovi guariti sono 965, una le vittima che portano numero totale delle vittime a 12.193.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 184, 3 in meno di ieri, e in terapia intensiva sono 12, lo stesso numero rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 166 casi, Catania 176, Messina 153, Siracusa 117, Trapani 53, Ragusa 41, Caltanissetta 23, Agrigento 40, Enna 10. (ANSA).