Commercio: comunità cinese Palermo incorona nuovo presidente

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - Wang Xicun è il nuovo presidente dell'associazione cinese d'oltremare di Palermo. L'incarico durerà tre anni e, come da regolamento dell'associazione, non potrà essere rinnovato. I festeggiamenti per il nuovo leader si stanno svolgendo oggi nella struttura turistica "Saracen", a Isola delle Femmine, alle porte di Palermo, dove alla cena di gala stanno partecipato circa 500 cinesi della comunità palermitana e cento ospiti in rappresentanza delle maggiori comunità cinesi in Italia. Presente anche un rappresentante dell'Ambasciata cinese in Italia. L'evento durerà fino a notte e si concluderà con i giochi pirotecnici.

La comunità cinese nella provincia di Palermo, fondata nel 2007, è in forte crescita. Ormai si contano circa 2.500 residenti che, negli anni, hanno aperto 400 attività commerciali. "I cinesi hanno ormai messo radici in tutta la provincia di Palermo - dice Marco Mortillaro, portavoce dell'associazione cinesi d'oltremare - La loro forza è l'imprenditoria, e cercano di integrarsi sempre di più con la realtà siciliana, rafforzando l'amicizia con le comunità locali". Forti nel settore dell'elettronica, ma soprattutto della ristorazione e nelle grandi strutture, le ultime inaugurazioni sono state in via Ugo La Malfa, a Palermo, e nella zona commerciale alle porte di Carini. (ANSA).