Teatro Bastardo torna a Palermo dal 7 al 23 ottobre

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Uno spazio di sperimentazione teatrale, di contaminazione e di "imbastardimento" fra diverse forme artistiche, fonti di ispirazione e modi di interpretare vecchio e nuovo. Ritorna a Palermo dal 7 al 23 ottobre 2022 Teatro Bastardo, il festival dedicato alla ricerca e ai linguaggi ibridi, come sempre disseminato in spazi diversi della città: Cantieri culturali alla Zisa, Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Goethe-Institut e Dudi libreria per bambini e ragazzi, in risonanza con le realtà attive nel tessuto sociale e culturale cittadino.

Ma non solo: quest'anno Teatro Bastardo approda anche all'Arenella, grazie alla nuova collaborazione con l'Associazione Pro Arenella Per il triennio '22-'24 porta la firma di Giulia D'Oro e Flora Pitrolo, curatrice delle arti performative attiva tra l'Italia e la Gran Bretagna, e studiosa dello sviluppo della performance sperimentale in chiave interdisciplinare, in sinergia soprattutto con la musica popolare e con le arti visive. (ANSA).