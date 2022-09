Sicilia:Cateno De Luca chiude campagna a Palermo,attacca tutti

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Cateno De Luca chiude in piazza a Palermo, davanti a tante persone, la campagna elettorale per l'election-day di domenica prossima, attaccando dal palco tutti.

Il candidato alla presidenza della Regione siciliana, sostenuto da 'Sicilia Vera" e altre 8 liste, si è scagliato contro Renato Schifani e i big della coalizione di centrodestra "che non hanno detto una sola parola sugli arresti dei due candidati alle regionali di FdI e Popolari e autonomisti". E ha puntato il dito anche contro Caterina Chinnici, sostenendo: "Ho appena saputo che ha un accordo con Schifani, il Pd farà votare il candidato del centrodestra per tentare di fermarmi, ma non ce la faranno".

"Vincerò le elezioni e governerò per dieci anni la Sicilia, spazzando via il vecchio potere politico e liberando finalmente l'Isola per dare un vero futuro ai nostri giovani e alle tante imprese che soffrono", ha detto aizzando la folla. (ANSA).