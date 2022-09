Musica: al via il "Salina Jazz Festival"

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Il "Salina Jazz Festival", il festival dedicato alla musica dell'improvvisazione che, grazie ai successi degli scorsi anni, è giunto alla sua sesta edizione, va in scena da domani venerdì 23 sino a domenica 25 settembre, per una tre giorni piena di note in jazz nella splendida isola delle Eolie. Il Festival che animerà l'isola dipingendola con il sound di gruppi diversi e con la speciale partecipazione dell'artista internazionale Robertinho De Paula, figlio del noto artista Irio a cui viene dedicato il concerto in programma il 24 settembre alle ore 21.30 a Palazzo Marchetti.

Il Salina Jazz Festival nasce dalla collaborazione oramai più che ventennale tra Clara Rametta, sindaco di Malfa e fondatrice dell'Associazione Didime 90 e Giuseppe Urso, che ne firma da sempre l'ideazione e la direzione artistica. Grandi novità per questa edizione con un doppio appuntamento giornaliero, uno alle ore 19.30 ed a seguire alle ore 21.30 l'altro, per avvolgere in musica le serate isolane a Palazzo Marchetti, sede storica di attività culturali e concertistiche. Altra peculiarità della manifestazione sono i concerti inseriti nel programma durante le albe. Ad esibirsi al nascere del sole, il giovane pianista Tommaso Lannino giorno 24 a Malfa ed altro giovane talento Arabella Rustico il 25 a Santa Marina. Alle ore 6.00 del mattino, i turisti, i curiosi e i jazzofili potranno gustarsi le bellezze del giorno che arrivano accarezzati dalle note in jazz.

Per l'inaugurazione del Festival, sul palco di venerdì 23 settembre, saranno protagonisti gli Acoustic Swing Trio, a seguire, alle ore 21.30 Giuseppe Urso in Trio feat. Valerio Dainotti al piano e Davide Inguaggiato al contrabasso. (ANSA).