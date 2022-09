La Sicilia torna ai livelli pre Covid, +7% di turisti

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - La Sicilia del turismo torna ai livelli di presenze e di arrivi che avevano preceduto l'arrivo della pandemia tre anni fa. Paragonando i dati dell'osservatorio turistico regionale tra luglio 2022 e lo scorso anno, spicca il balzo in avanti del 7% di arrivi e del 13% di presenze. Gli arrivi quest'anno hanno fatto registrare un totale di 674.585 turisti contro i 628.517 dello scorso anno, mentre le presenze sono state pari a 2.379.117 del 2022 contro i 2.094.588 del 2021.

Il totale degli italiani che hanno scelto la Sicilia a luglio ed agosto arriva a 910mila, mentre gli stranieri nei due mesi centrali di questa estate sono stati 489mila. Considerando poi la variazione tra luglio 2019 (pre Covid) e luglio 2022, il dato di questa estate si va a posizionare sotto quello di tre anni fa solo dello 0,5%, con un recupero quasi del tutto completato della Sicilia rispetto alla stagione 2019, una delle migliori in assoluto degli ultimi anni in termini di flussi turistici. Il 2021, a statistiche concluse, aveva messo in evidenza una crescita del dato della permanenza media del turista nell'isola, passato dal 2,8% a persona al 3,2%. (ANSA).