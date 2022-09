Isab Priolo-Lukoil, Maniakhine nuovo direttore generale

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Eugene Maniakhine, 40 anni, è il nuovo direttore generale di Isab Srl. Il manager è stato presentato ieri al personale alla presenza del presidente del Cda e vice presidente per Oil Refining, Petrochemicals and gas processing del gruppo Lukoil, Rustem Gimaletdinov.

Maniakhine si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Ginevra, Mba in Business administration and management (Imd business school Emba, Svizzera). A partire dal 2008 ha ricoperto diversi ruoli apicali in varie varie società del gruppo Lukoil.

Isab Srl fa parte del gruppo Lkoil, controllata al 100% da Litasco SA (Svizzera), controllata al 100% da Lukoil InternationaL GmbH (Austria) e a sua volta al 100% da Pao Lukoil (Russia). Ha circa mille dipendenti diretti, 1.500 quelli dell'indotto. Nel 2021 il fatturato è stato di circa 4 miliardi di euro, con un volume finanziario generato in Sicilia di circa 600 milioni di euro all'anno. Dal 2008 al 2022 sono stati fatti investimenti in Isab per circa 1,2 miliardi di euro. Gli impianti hanno una capacità di raffinazione annua di 10 milioni di tonnellate con un massimo di 14 milioni. La capacità di produzione di energia elettrica annua è di circa 3,2 TWh pari a circa il 18% del fabbisogno siciliano. Isab ha integrazioni industriali con i siti di produzione di Air Liquide, Erg, Versalis e Priolo Servizi e principale terminalista per volumi movimentati nei porti di Augusta e di Siracusa.

Nel primo semestre del 2022, Isab ha lavorato circa 5,5 milioni di tonnellate di grezzo e semilavorati, ha prodotto energia elettrica da impianto Igcc per circa 530 Mw di cui 480 Mw da gas di sintesi derivato da asfalto e 50 Mw da gas naturale. (ANSA).