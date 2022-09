Invitalia su spazio Meta, obiettivo nuovo pubblico

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Portare la tecnologia e l'innovazione in uno spazio destinato all'arte è un modo per accrescere il pubblico dei fruitori. Lo sostiene Ernesto Somma di Invitalia che con il programma Cultura Crea ha sostenuto il progetto del Meta Experience a Palazzo Reale. "Con la digitalizzazione dei beni culturali e la loro rimaterializzazione attraverso materiali ecosostenibili - ha detto Somma - si allarga il target di fruizione in coerenza con le finalità del Pon 2014-2020 Cultura & sviluppo".

"È centrale - ha aggiunto - la scelta di procedere in una duplice direzione: oltre a un allargamento dei flussi turistici, vanno individuati coloro che cominciano ad appropriarsi della storia, della cultura e dell'identità del territorio in cui vivono". (ANSA).