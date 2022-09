Gastronomia: chef stellato Cuttaia ospite di Nebrodigusto

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Si conclude domani, domenica 18 settembre, Nebrodigusto il festival del food siciliano ad Alcara Li Fusi. Una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla tradizione agroalimentare della Sicilia, con una dedica particolare al ricchissimo paniere dell'area dei Nebrodi. Anche questa domenica il festivale propone un ricco programma di iniziative, tutte finalizzate alla promozione di prodotti tipici e di eccellenza dell'agroalimentare siciliano. Il programma inizia alle 16,30 con la tavola rotonda sul "Turismo del gusto", una riflessione su turismo e territorio per comprendere le connessioni possibili tra enogastronomia e turismo esperenziale. Alle 17 è previsto l'evento "Il cibo dei pastori". Sono due le declinazioni: la prima è dedicata all'arte casearia, alla filiera del latte e il gusto della montagna, che si presentano al pubblico con degustazioni di ricotta, formaggi e altri prodotti caseari della millenaria tradizione contadina e pastorizia dell'isola. Sempre nell'ambito di questo evento è prevista una degustazione di salumi di Sicilia, con il Consorzio del Salame Sant'Angelo IGP. Dal food al beverage, l'ultimo appuntamento di Nebrodigusto prevede incontri e degustazioni sul tema la "Sicilia da bere". A metà del pomeriggio, alle 18, inizia il food show, con la partecipazione di chef stellati e del territorio. All'appuntamento saranno presenti Franco Agliolo, Giuseppe Nardo,Pino Drago ed Eleonora Cavaliere Alle 19,30 si terrà un wine show, con la presentazione del primo vino siciliano affinato in mare. Anche questo terzo appuntamento di Nebrodigusto, l'ultimo di questa edizione 2022, si conclude con uno chef stellato. Il gran finale è affidato a Pino Cuttaia, chef stellato Michelin, con il suo ristorante "La Madia" di Licata. Cuttaia è il "Profeta" di una cucina stellare realizzata con prodotti dell'eccellenza agroalimentare siciliana. Non è un caso che nel menù del ristorante di Cuttaia, da sempre, spicca il Maialino dei Nebrodi al sugo della domenica, un piatto della tradizione che assurga a pietanza gourmet grazie a prodotti di assoluta eccellenza ed alla sapienza del maestro Cuttaia.

