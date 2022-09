Elezioni: Ingroia, governo Draghi il più antipatriottico

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - "Il governo Draghi è il più antipatriottico della storia della nostra repubblica perché non ha mai fatto gli interessi nazionali. Italia Sovrana e Popolare è l'unica forza politica davvero intransigente nella lotta contro la mafia e la corruzione, e che ha una soluzione per la crisi economica e bellica italiana: revocare le sanzioni contro la Russia e disimpegnarsi dalla guerra in Ucraina per fare l'Italia ambasciatrice di pace". Lo ha detto l'ex Pm Antonio Ingroia nel corso di un comizio, davanti al teatro Politeama di Palermo, organizzato da Italia Sovrana e Popolare. Il partito è stato escluso dalla competizione elettorale per le regionali in Sicilia nonostante due ricorsi uno al Tar di Palermo e uno al Cga. Oltre a Ingroia erano presenti alla manifestazione il candidato alla presidenza della Regione Fabio Maggiore, escluso dalla competizione, e altri esponenti di Italia Sovrana e Popolare. (ANSA).