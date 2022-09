Sciopero tpl: sindacati, a Palermo adesione dell'80 per cento

(ANSA) - PALERMO, 16 SET - I dipendenti del trasporto pubblico si sono fermati anche a Palermo e i disagi si sono verificati soprattutto per i passeggeri dell'Amat rimasti per ore alla fermata degli autobus. Anche i dipendenti dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo siciliano hanno incrociato le braccia e aderito allo sciopero di otto ore, indetto a livello nazionale. Uno sciopero per protestare contro le violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio. I dipendenti Amat per chiedere anche l'assunzione di nuovi autisti. Ad aderire secondo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro l'80% del personale. Per l'azienda il 70%. "Su 116 mezzi previsti in strada - comunicano i sindacati - ne sono rientrati in rimessa 86". (ANSA).