Opera in piazza a Catania rende omaggio a Falcone Borsellino

(ANSA) - PALERMO, 16 SET - L'edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra in Sicilia si è chiusa ieri sera a Catania con la prima esecuzione in forma completa dell'opera lirica "Falcone e Borsellino, ovvero il muro dei martiri" del maestro Antonio Fortunato su libretto di Gaspare Miraglia. Una manifestazione realizzata in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte Sicilia, il Comune di Catania e l'ANSA. L'opera, che racconta la storia dei due magistrati uccisi dalla mafia, nella ricorrenza del trentennale delle stragi, è stata eseguita in una delle più suggestive location della città etnea,in Piazza Dante, davanti alla facciata della Chiesa Monumentale di San Nicolò l'Arena. Una ambientazione di grande impatto scenico, impreziosita dalla mostra dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino" che racconta la vita dei due magistrati e che ha richiamato l'attenzione dei presenti tra cui il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che ha portato i saluti istituzionali prima del concerto.

Sul palcoscenico, come di consueto, il Coro Lirico Siciliano, Ente promotore della manifestazione e l'Orchestra Filarmonica della Calabria, sotto la direzione del maestro Giuliano Betta. Eccezionale anche il cast dei solisti di canto con Clara Polito, dalla voce potente, dolce e calda che ha impersonato il difficile ruolo della madre di tutte le vittime della mafia; Francesco Verna, padre delle vittime, che ha sfoggiato anche ottime doti di attore; e il basso Riccardo Bosco, che ha affrontato davvero il tormentato ruolo della Mafia.

Due volti noti siciliani della recitazione hanno impersonato le voci di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: Alessandro Idonea (Falcone) e Bruno Torrisi (Borsellino), che hanno dato giusto il giusto risalto alle personalità dei due grandi magistrati, creando momenti di pathos e belle suggestioni.

Magnifico l'intervento del Coro di Voci Bianche Note Colorate, istruito da Giovanni Mundo. (ANSA).