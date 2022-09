Elezioni: Conte, gente che ha poco non va toccata

(ANSA) - MESSINA, 16 SET - "Noi abbiamo alzato la soglia dell'impignorabilità, e oggi chi prende meno di mille euro non viene mai aggredito economicamente, neppure del quinto dello stipendio. Perché la gente che ha poco non va toccata. Ma questa notizia non l'avete trovata scritta sui giornali o in tv". Così il leader del M5S Giuseppe Conte incontrando i cittadini a Messina. "Sale da 700 a 1.000 euro - prosegue Conte - il ''minimo vitale'' sotto il quale non si possono pignorare le pensioni. Lo prevede un emendamento del M5S, a prima firma della senatrice Agnese Gallicchio, al dl Aiuti bis che introduce 'modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni'". Conte ha anche detto: "È ovvio che non ci siamo disperati quando tutti ci davano in picchiata e non ci esaltiamo adesso che ci segnalano un trend in risalita: a noi interessa il voto del 25 settembre, il voto concreto nelle cabine elettorali quindi manteniamo i piedi per terra. Però non possiamo non constatare un rinnovato interesse, un grande entusiasmo da parte dei cittadini che sanno se stare o meno dalla parte giusta". Conte insieme al candidato presidente della Regione per il M5s Nuccio Di Paola ha preso un caffè al bar Irrera, ha poi ha incontrato i candidati del M5s, ha fatto dei selfie con le persone e poi ha parlato con i cittadini prima di andare a Reggio Calabria.

(ANSA).