Tagliò dito alla zia, ora ferisce gravemente compagno cella

(ANSA) - MESSINA, 14 SET - Rinchiuso nel carcere di Gazzi, a Messina, dopo aver tagliato Furnari (Me) una falange del dito alla zia nei giorni scorsi, a Furnari (Me), Vincenzo Baglione, 52 anni, ora ha aggredito un compagno di cella colpendolo con calci e pugni e ferendolo gravemente. L'uomo, ex parà della Folgore, è stato bloccato dalle guardie carcerarie. Baglione aveva anche tentato di aggredire gli altri due compagni di cella, ma è stato fermato in tempo. (ANSA).