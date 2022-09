Sicilia: sindaco Siracusa, attivare procedure termovalorizzatori

(ANSA) - PALERMO, 14 SET - "Sui rifiuti paghiamo certamente il ritardo accumulato per colpa della carenza di impianti, non certo a causa dell'ultimo governo regionale, ma proprio per un'incapacità di sistema della Regione siciliana nel riuscire a pianificare, progettare e realizzare impianti".

Così il sindaco di Siracusa Francesco Italia, durante il suo intervento nella rubrica ANSA incontra, realizzato in collaborazione con il Conai, consorzio nazionale degli imballaggi e l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani, per fare il punto sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti in Sicilia.

"I termovalorizzatori sono fondamentali e indispensabili - ha continuato Italia- La notizia del bando per la realizzazione di due termovalorizzatori in Sicilia arriva molto molto in ritardo, ma è assolutamente importante, come importanti sono ulteriori impianti di differenziazione e le politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti. Dobbiamo necessariamente mettere mano rapidamente, anche attraverso procedure commissariali, alle autorizzazioni e alla realizzazione degli impianti che, ancorché finanziati per essere poi autorizzati, rischiano di non essere mai completati. Bisogna davvero rendersi conto che viviamo una emergenza le nostre discariche sono al collasso", conclude.

(ANSA).