Mostre: a Marsala la personale di Giacoma Venuti (Giko)

(ANSA) - MARSALA, 14 SET - Si inaugura venerdì 16 settembre, alle ore 18, presso il Convento del Carmine di Marsala, la mostra 'Da Isola a Isola - Il ritorno' dell'artista messinese Giko, all'anagrafe Giacoma Venuti. Le opere di varie dimensioni, tutte olio su tela, saranno esposte presso la Sala Cavaretta del Convento del Carmine, per la seconda tappa in Sicilia della personale di pittura appena rientrata dalla Grecia è promossa dal Comune, col patrocinio di Unicef, Comunità Sant'Egidio, Fondazione Migrantes, Assessorato regionale all'identità siciliana, The Loft Arte di Messina. (ANSA).