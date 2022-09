Energia:Anci Sicilia, rincari aggraveranno condizioni Comuni

(ANSA) - PALERMO, 14 SET - "I significati aumenti dei costi per energia elettrica e gas hanno ulteriormente aggravato, e con l'avvicinarsi dell'inverno aggraveranno ancora di più, un condizione finanziaria già oggi insostenibile, anche con riferimento alla prossima apertura delle scuole e dell'attività delle società partecipate". A lanciare l'allarme è l'Anci Sicilia che in un documento ai candidati alle elezioni del 25 settembre ha fatto la fotografia delle condizioni finanziarie dei Comuni e ha avanzato alcune proposte per sostenere gli enti locali. I sindaci, con la fasci tricolore, si sono riuniti a Palazzo dei Normanni per presentare alla stampa il documento. A presiedere i lavori il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando. (ANSA).