Musica: al via il Salina Jazz Festival

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Ai nastri di partenza il "Salina Jazz Festival", giunto alla sua sesta edizione, in scena da venerdì 23 sino a domenica 25 settembre. Un Festival Jazz unico che accarezza ed unisce in perfetta armonia la musica all'Isola, al mare ed al suono del silenzio della natura immersa. Tra i protagomisti del Festival l'artista internazionale Robertinho De Paula, figlio del noto chitarrista brasiliano Irio a cui viene dedicato il concerto in programma il 24 settembre alle ore 21.30 a Palazzo Marchetti, sede del Festival.

Il Salina Jazz Festival nasce dalla collaborazione oramai più che ventennale tra Clara Rametta, sindaco di Malfa e fondatrice dell'Associazione Didime 90 e Giuseppe Urso, che ne firma l'ideazione e la direzione artistica. Grandi novità per questa edizione con un doppio appuntamento giornaliero, uno alle ore 19.30 ed a seguire alle ore 21.30. Ad esibirsi all'alba alle 6 del mattino, il giovane pianista Tommaso Lannino giorno 24 settembre a Malfa; altro giovane talento Arabella Rustico il 25semopre all'alba a Santa Marina. "Pensando al Salina Jazz Festival dice il direttore artistico Giuseppe Urso -, mi piace ricordare le parole di Haruki Murakami che afferma "l'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle si mescola alla luce di qualche stella fissa, questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz". E questo è ciò che provo ogni volta che gli artisti invitati al nostro Festival, in un luogo magico come l'Isola di Salina rappresenta, si esibiscono. Essere nuovamente a Salina con un programma fitto di concerti sia all'alba che dal tramonto sino a tarda sera, ci permettere di affermare il valore altissimo culturale della musica grazie anche alla volontà della mia amica Clara Rametta". (ANSA).