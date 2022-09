Vino: Di Giovanna festeggia 25 anni con i "Bio Days"

(ANSA) - PALERMO, 12 SET - Tempo di festeggiamenti in casa Di Giovanna. Una delle più intraprendenti famiglie del vino in Sicilia tocca la soglia dei 25 anni di produzione con metodo biologico nelle tenute di Contessa Entellina (Pa) e Sambuca di Sicilia (AG). Custodi del territorio dal 1968, in biologico da 25 anni, i Di Giovanna puntano su vitigni siciliani autoctoni come Nero d'Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Catarratto e su alcune varietà internazionali come Chardonnay, Syrah e Merlot.

Nell'anno del venticinquesimo anniversario (1997-2022), i membri della famiglia Di Giovanna lanciano i "25 anni Bio Days", appuntamenti con istituzioni locali, stampa, wine influencer, clienti horeca, agenti e winelover, per far conoscere l'azienda, il suo percorso, i vini e l'olio Gerbino. Per l'occasione, la cantina inaugura la nuova sala degustazione affacciata sui Monti Sicani e la collaborazione con l'Executive chef Davide Gallina del Donna Floriana, ristorante dei Mangia's Resort, che proporrà, per occasioni speciali, wine&food experience esclusive, con un menù studiato sulla base delle caratteristiche dei vini. Durante gli incontri dedicati all'anniversario, Gunther e Klaus Di Giovanna - quinta generazione della famiglia - ripercorrono la storia e le scelte degli ultimi 25 anni. "Non fu una scelta commerciale quella di convertire l'intera azienda al metodo biologico nei primi anni '90, con l'intento di preservare e custodire la biodiversità del territorio, - spiega Gunther Di Giovanna - e all'inizio paradossalmente comportò addirittura uno svantaggio competitivo. Solo in un secondo tempo si è rivelata positiva anche sotto l'aspetto economico, grazie alla crescente attenzione del consumatore alle produzioni sostenibili".

Oggi l'azienda si classifica tra le prime in Sicilia certificate bio e, dopo 25 anni di fedeltà al metodo biologico, si propone come leader nel suo segmento di mercato, esportando l'85% della produzione in molti paesi del mondo. Un traguardo raggiunto partendo dalla sperimentazione intrapresa dai fondatori Aurelio e Barbara Di Giovanna, protagonisti della rivoluzione enologica siciliana dagli anni '70, sostenuta e innovata dai figli Gunther e Klaus. (ANSA).