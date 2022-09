Vino: 79 cantine e 268 etichette in vetrina per Etna Days

(ANSA) - PALERMO, 12 SET - Sono 79 le cantine e 268 le etichette in degustazione al banco d'assaggio in programma mercoledì 14 settembre all'Hotel Villa Neri Resort di Linguaglossa, nell'ambito di "Etna Days - I Vini del Vulcano", il primo evento in Sicilia del Consorzio Tutela Vini Etna Doc: un viaggio per la stampa internazionale - in particolare da Usa e Nord Europa - per testate specializzate nel settore wine. Il programma della giornata prevede, alle 10.30, la presentazione del territorio etneo da parte del Consorzio e di un vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), seguita dal banco di assaggio (a partire dalle 12) e da una visita archeologica ai suggestivi palmenti rupestri: gli antichi siti scavati nella roccia, destinati alla pigiatura delle uve e alla fermentazione dei mosti. (ANSA).