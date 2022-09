Sequestro 3 piantagioni marijuana nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 12 SET - Tre piantagioni di canapa indiana nascoste in una fitta area boschiva ed impervia a Vizzini (Catania) sono state scoperte e sequestrate da militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Catania. In totale c'erano oltre 1.550 piante collegate tra loro da un ingegnoso impianto di irrigazione azionato a distanza. Le piante erano collegate tra loro da un ingegnoso impianto di irrigazione azionato a distanza. Gli arbusti, in piena fase di maturazione e alti oltre due metri, erano nascosti in un'area che era stata nascosta con l'utilizzo di mezzi pesanti. Inoltre, a protezione dell'area era stata costruita una recinzione che impediva il passaggio di animali. Insieme alle piante sono state sequestrate tutte le attrezzature, concimi liquidi e altri materiali utilizzati per la coltivazione.Gli arbusti, in piena fase di maturazione e alti oltre due metri, erano adeguatamente celati all'interno di un'area appositamente rimaneggiata tramite l'utilizzo di mezzi pesanti al fine di garantirne l'occultamento verso l'esterno. Inoltre, a protezione dell'area, era stata costruita un'apposita recinzione che impediva il passaggio di animali. (ANSA).