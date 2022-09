Mostre: le foto di Angela Galante in un racconto 'intimo'

(ANSA) - PALERMO, 12 SET - "Intimità provvisorie" è il titolo dell'ultima mostra fotografica di Angela Galante che sarà inaugurata giovedì 15 settembre nei locali del Circolo velico Sferracavallo di via Plauto 27 a Palermo. Una esposizione con 18 scatti tra i più significativi dell'artista che si definisce "non una fotografa ma una che fa fotografia per passione e che le 'mostra' per sprito di condivisione e comunicazione". Le immagini raccolte parlano di incontri, solitudini, silenzi, delle "intime" connessioni che ci riguardano, che accadono e che svaniscono. La fotografia in questo senso, sottolinea l'autrice, "non immortala ma è legata all'attimo, al presente e ci dice la nostra transitorietà. Contemporaneamente quel momento che la fotografia ritaglia può rendere visibile una essenza, un sentimento, una emozione". Angela Galante ha sempre avuto interesse e curiosita' per le Arti Visive ed in particolare per la Fotografia. Da qualche anno si dedica con costanza e passione a "fermare immagini" durante i suoi viaggi o nel luogo dove abita, vicino al mare di Mondello.

L'artista ha già al suo attivo alcune mostre tra cui una al Fondo Malerba per la Fotografia di Milano. La mostra potrà essere visitata fino al 22 settembre. (ANSA).