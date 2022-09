Arte: mostra Mattia Barbieri in "RizzutoGallery" a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 SET - "Santuario Tropical", un percorso visivo tra pittura, scultura e disegno, come canale di connessione tra cielo e terra. Le opere di Mattia Barbieri, artista apprezzato a livello internazionale che lavora tra Milano e New York, sbarcano a Palermo con una mostra personale ospitata da RizzutoGallery (via Maletto, 5), nel cuore del centro storico del capoluogo siciliano. La mostra, con un testo di Helga Marsala, sarà inaugurata sabato 17 settembre alle 18 e resterà visitabile fino al 12 novembre, dal martedì al sabato dalle 16 alle 20. Con spiccata capacità tecnica e ricchezza di elementi, la pittura di Mattia Barbieri raccoglie sedimenti dell'immaginario collettivo, della storia dell'arte, della cultura popolare, ricombinati in una nuova veste. Gli elementi pittorici, non importa se appartenenti alla tradizione o ai più spinti neologismi visivi, sono utilizzati come parole che compongono un codice grammaticale utilizzato dall'artista per interagire con la pittura in quanto linguaggio, attraverso il quale ogni cosa viene decostruita, ristrutturata e riletta. (ANSA).