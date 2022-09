Sicilia: Salvini, Lega contribuirà a buon governo

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - "Per la prima volta nella storia la Lega contribuirà al buon governo della Sicilia, c'è bisogno di una Isola che viaggia, che lavora: quindi infrastrutture, strade, ferrovie e Ponte sullo Stretto. C'è bisogno di un'Isola pulita, troppi anni persi senza fare i termovalorizzatori. I rifiuti devono essere energia, calore e ricchezza, non possono essere un peso economico e sanitario per i siciliani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della convention del centrodestra, a Palermo, in sostegno del candidato alla presidenza della Regione siciliana, Renato Schifani.

D'accordo su questi temi anche il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Il Ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori sono opere fondamentali per la Sicilia. E' impensabile non realizzare i termovalorizzatori e inviare i rifiuti in Germania o in Svezia".

Tajani inoltre ha affermato che "in Sicilia bisogna realizzare l'alta velocità, l'Isola non può avere una rete ferroviaria dell'Ottocento" aggiungendo che non bisogna dare retta "a sondaggi taroccati" dicendosi "ottimista sulla vittoria di Schifani in Sicilia". (ANSA).