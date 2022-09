Sicilia: Berlusconi, Schifani è stato il candidato naturale

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - "E' stato per noi di Forza Italia del tutto naturale indicare il nome di Renato Schifani non soltanto per la sua storia, che lo ha portato a ricoprire la seconda carica dello Stato, ma per la sua personale autorevolezza, la sua competenza, il suo appassionato impegno per la sua e la vostra meravigliosa terra siciliana". Così Silvio Berlusconi collegandosi in video conferenza con la convention del centrodestra a Palermo in sostegno del candidato alla presidenza della Regione siciliana, Renato Schifani (RPT: Renato Schifani). "Una terra che ha tanti problemi da risolvere, tante giuste esigenze da rivendicare - ha aggiunto - Io sono certo che Renato Schifani sia la persona giusta per governarla e per rappresentarla, anche perché, proprio in forza della sua storia, sarà in grado di rapportarsi alla pari con le istituzioni nazionali ed europee, sarà capace di mettere a frutto la sua grande esperienza e le sue relazioni al servizio della Sicilia. Del resto la sinergia con il governo nazionale lo aiuterà significativamente. In passato, lo sapete, i nostri governi hanno fatto molto per il sud e per la Sicilia. I governi che io ho guidato sono stati nella storia della repubblica quelli che hanno investito più risorse per il Mezzogiorno, ed anche quelli che hanno ottenuto i risultati più importanti nella lotta contro la criminalità mafiosa. Questo anche grazie a leggi delle quali proprio Renato Schifani è stato protagonista in Parlamento". E ha proseguito: "Ma ora dovremo fare ancora di più. La Sicilia deve diventare attrattiva per gli investimenti, e quindi sicura, facilmente raggiungibile, ben infrastrutturata". Per Berlusconi: "il ritardo in questi settori è un grave svantaggio competitivo per i siciliani, per le loro imprese, per aumentare gli investimenti dall'estero". "Io personalmente considero questo ritardo una vera e propria vergogna nazionale - ha concluso - Considero il fatto che a 160 anni dall'Unità d'Italia si debba ancora parlare di una questione meridionale il peggiore fallimento delle classi dirigenti del nostro Paese".