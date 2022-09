Mafia: ricordato il maresciallo Ievolella, ucciso 41 anni fa

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - Oggi ricorre il 41esimo anniversario dell'omicidio del maresciallo dei carabinieri Vito Ievolella. In piazza Principe di Camporeale a Palermo, è stata deposta una corona d'alloro sulla lapide a lui dedicata alla presenza del generale di brigata Giuseppe De Liso, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, di Lucia Assunta Ievolella, figlia del maresciallo, del sindaco Roberto Lagalla e di una rappresentanza di presidi e alunni di istituti scolastici palermitani e dell'associazione nazionale carabinieri. Il 10 settembre del 1981 alle 20,30 circa, Ievolella, in compagnia della moglie Iolanda a bordo della loro Fiat 128 in via Serradifalco, stava aspettando che la figlia allora 20 enne uscisse dalla scuola guida. All'agguato, parteciparono quattro killer armati di pistole calibro 7,65 e fucili caricati a pallettoni. Nell'assalto la moglie riportò una leggera ferita in volto. Il mezzo usato dai killer fu dato alle fiamme e quindi abbandonato in via Caruso dove fu ritrovato dai carabinieri. La causa della sua morte va ricercata in un'indagine, svolta nel 1980 e finita con un rapporto "esplosivo" dal titolo "Savoca più quarantaquattro", all'interno del quale erano individuate le gravi responsabilità e i loschi affari di personaggi di spicco della mafia dell'epoca. "Il maresciallo Ievolella era molto noto negli ambienti investigativi dell'arma e tra i magistrati per le sue capacità professionali, per l'impegno investigativo e per la determinazione nel fare luce tanto sul delitto comune quanto su quello mafioso. Il valore e l'impegno nell'attività investigativa gli erano valsi sette encomi solenni e quattordici lettere di apprezzamento del comandante generale dell'arma", afferma una nota. (ANSA).