Droga: consegna dosi in bici ad adolescenti, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 10 SET - Un 45enne senza fissa dimora che a Catania spacciava droga in sella ad una bicicletta è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Piazza Dante. L'uomo è stato bloccato dopo che aveva raggiunto in bici un gruppo di tre adolescenti, dai quali aveva ricevuto in maniera circospetta del denaro. Perquisito, è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana e di altri 11 di hashish suddivisi in altrettante dosi e di 85 euro in banconote di piccolo taglio. Denaro e sostanze stupefacenti sono stati sequestrati. Il 45enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).