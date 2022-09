Fotografia: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"

(ANSA) - PALERMO, 09 SET - Ultimo appuntamento per la rassegna fotografica "Rivoluzione! Evoluzione?" a cura di Salvo Gravano, all'interno di Al Fresco giardino e bistrot, (via Matteo Sclafani, 1 a Palermo). Appuntamento domani alle 18 con "E quindi uscimmo a riveder le stelle" scatti dello stesso curatore della rassegna, accompagnati dai testi di Antonella Iacono.

"La mostra esplora la condizione dell'uomo contemporaneo che vive nell'illusione di essere cittadino globale e che vive di controllo, di dominio e di sfruttamento, facendo un dissennato uso del suolo e delle risorse - dice l'autore - .Lo sguardo chino rivolto verso un piccolo schermo è l'icona che, più di ogni altra, rappresenta l'uomo occidentale del terzo millennio.

Uno sguardo perso tra milioni di pixel che lo conducono in mondi lontani, stando fermo nel suo micromondo" Gli scatti vogliono essere un "invito alla riflessione, ad abbracciare l'universo in un abbraccio di amore, di reciprocità, di fratellanza, di comunione oltre l'asfissiante confine dell'egoismo", prosegue.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 16 ottobre, negli orari di apertura del bistrot, dal mercoledì alla domenica, dalle 17 a mezzanotte. (ANSA).