Al via al Capo a Palermo il festival Platea civica

(ANSA) - PALERMO, 09 SET - Al via la prima edizione di "Platea Civica Festival al Capo/ClassicoXContemporaneo", ideato e diretto dalla drammaturga Lina Prosa e promosso dal centro Amazzone di Palermo. Dal 14 al 17 settembre prossimi la sede del centro e alcuni spazi del quartiere Capo diventeranno palcoscenico diffuso, ma anche laboratorio ideale di ricerca e sperimentazione di nuove relazioni umane ed estetiche tra antropologia e teatro oggi.

"Sarà l'occasione per sperimentare una nuova forma di festival: un'unica compagnia per un molteplice approccio scenico a un tema drammaturgico che coniughi il classico con il contemporaneo.

Saranno le "Troiane" di Euripide a tessere le fila di una mappa drammaturgica fatta di atelier, incontri, spettacoli e canti", affermano i promotori.

Protagonisti gli attori Aurora Falcone, Alba Sofia Vella, Aurora Miriam Scala, Valerio Strati e la danzatrice Silvia Giuffrè, con le attrici della compagnia stabile del Centro Amazzone: Angela Ajola, Alessandra De Caro, Augusta Modica, Rosaria Pandolfo, Rosanna Romano, Maria Grazia Saccaro, Anna Maria Salerno, Giovanna Santangelo e Rita Scarpaci.

Il Festival con il sostegno dell'assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la collaborazione del Parco archeologico di Segesta e la supervisione di Valerio Strati, partirà mercoledì 14 settembre alle 15 con la salita a piedi verso il Teatro greco, dove ci sarà il sopralluogo drammaturgico "Troiane/Anomalie di una sconfitta", formula già sperimentata da Lina Prosa nell'ambito del Festival "ScenaSegesta". (ANSA).