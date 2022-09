(ANSA) - USTICA, 08 SET - Al via la prima sagra del Totano a Ustica in occasione della festa di San Bartolicchio. La sagra si terrà dal 10 all'11 settembre in contrada Oliastrello e per questa ricorrenza l'isola si prepara e si riempie di luci, di musica e soprattutto di cibo. La festa di San Bartolicchio viene celebrata la seconda domenica di settembre ogni anno. Quest'anno si aggiunge la prima sagra del Totano che avrà inizio il 10 settembre alle 21. Il sabato si aprirà con una serata danzante con grigliata di salsiccia e vastelle con pomodoro e tonno così da far conoscere a tutti i partecipanti i sapori dell'isola. Tra le attività in programma imperdibili i giochi che coinvolgeranno grandi e più piccoli e immancabile è la musica. La domenica le danze si apriranno alle 20, mentre come attività in programma ci saranno i giochi delle pentolacce. A seguire la sagra del totano con degustazione e con la partecipazione dei ristoranti di Ustica. La festa di San Bartolicchio (San Bartolomeo apostolo) è un evento famoso per celebrare il Patrono di Ustica.

Un'occasione per conoscere più da vicino le tradizioni isolane e per ammirare la bellezza che questo luogo offre. In questo giorno così speciale la campagna diventa teatro di festeggiamenti. (ANSA).