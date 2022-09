Musica: concerto per Piano solo di Bepi Garsia allo Spasimo

(ANSA) - PALERMO, 08 SET - Programma affascinante quello proposto da Bepi Garsia nell'ambito della rassegna "Spasimo 2022" in scena con il concerto Piano Solo, domani venerdì 9 settembre alle ore 21.20 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo. Nel suo recital, infatti, il pianista siciliano disegna un emozionante viaggio sonoro che svela pagine poco frequentate scritte dal compositore romano Pino Marcucci, tra cui "Notturno", "A new star in the sky", "Preludio", "Tango", "Valse noble", "Notturno", e "Valse romantique".

Artista assai versatile (è anche narratore di vena ironica, pungente e paradossale), Marcucci gode di solida reputazione per le innumerevoli collaborazioni maturate con celebrità della lirica, come José Carreras, Placido Domingo, Vincenzo La Scola e Russell Watson, ma anche con big della musica leggera del calibro di Mina, Amedeo Minghi, Al Bano, Gianni Morandi e molti altri. Marcucci possiede uno stile compositivo complesso e raffinato ma al contempo assai godibile, che guarda al passato ma con la sensibilità del presente. La sua è musica contemporanea eurocolta che attraverso notturni, tanghi argentini, valzer, preludi e molto altro sembra evocare magicamente vere e proprie colonne sonore cinematografiche per film reali o immaginari.

Tale scelta di repertorio non è affatto casuale perché Garsia ha avuto modo di conoscere personalmente Marcucci, rimanendo conquistato dalla bellezza e dalla complessità armonica dei temi del compositore romano. (ANSA).