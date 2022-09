Mostre: a Catania 'Bellini al Cinema'

(ANSA) - CATANIA, 08 SET - Una mostra ed una retrospettiva filmica curate dall'esperto Ninni Panzera dal titolo 'Bellini al cinema' da domani a Catania darà modo di ammirare rarissimi cimeli, dagli anni Trenta agli anni Cinquanta del Novecento, per lo più materiali pubblicitari relativi ai film dedicati a Vincenzo Bellini e di assistere alla proiezione di pellicole altrettanto rare, dal muto ai film di Carmine Gallone a Wernez Herzog. L'appuntamento è per i giorni 9,10,11 settembre al Palazzo della Cultura (ex Platamone).La mostra è organizzata in sinergia con la Fondazione Taormina Arte Sicilia nell'ambito del Bellini International Context, il festival dedicato al 'Cigno' promosso e organizzato dalla Regione Siciliana in partnership con importanti istituzioni artistiche e culturali dell'isola.

L'inaugurazione della mostra è fissata per il 9 settembre alle 19, mentre la retrospettiva cinematografica prevede i seguenti film: La Norma (1911), Casta Diva (1935);The Divine Spark (1935), La sonnambula (1952); Casa Ricordi (1954) e Casta Diva (1954). La mostra si chiude con un omaggio ad Anita Cerquetti, la grande interprete di Norma, che sostituì Maria Callas al Teatro dell'Opera di Roma. In mostra alcuni preziosi reperti: il costume di scena dell'opera, i bozzetti e i giornali dell'epoca per ricordare l'arte di questo soprano, Premio Bellini d'oro nel 2000. (ANSA).