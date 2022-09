Incendi in provincia di Palermo, minacciate villette

(ANSA) - CARINI, 08 SET - Giornata di incendi in provincia di Palermo. Sono stati appiccati decine di roghi in diversi centri.

Il più grave tra Carini e Cinisi nella zona di monte Pecoraro.

Qualcuno ha acceso un fioco che in pochi minuti ha avvolto il bosco e minacciato alcune villette. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Altri incendi a Belmonte Mezzagno, a San Marco in territorio di Giuliana, a Misilmeri in contrada Frattina, a Carini in contrada Manostalla. (ANSA).