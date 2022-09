Archeologia: Ustica,ricerche insediamento di tremila anni fa

(ANSA) - PALERMO, 08 SET - Ripartite le indagini su insediamento della Media età del bronzo, abbandonato improvvisamente tremila anni a Ustica, a causa di un evento traumatico. Il sito, che presenta un muro fortificato di 250 metri, alto 5 e rafforzato da 13 torrioni, si trova al Villaggio preistorico dei Faraglioni. In questi giorni una squadra di ricercatori delle sezioni di Napoli e Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha iniziato sistematici rilievi georadar e geoelettrici sull'area, portando avanti il progetto di ricerca sulle fortificazioni avviato negli scorsi anni da un team composto da alcuni studiosi tra cui Franco Foresta Martin, Pierfrancesco Talamo, Stefano Furlan, Mauro A. Di Vito, Sandro De Vita, Anna Russolillo.

A dare impulso alla ricerca, il neo-direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, architetto Domenico Targia, da cui il Villaggio archeologico di Ustica dipende. Le tecniche d'indagine utilizzate dai ricercatori permetteranno di esplorare il terreno sottostante, fino alla profondità di qualche metro, senza ricorrere a scavi, per verificare l'esatta collocazione di un doppio muro difensivo oltre ad ambienti, strutture e oggetti sepolti. Obiettivo principale dell'indagine, in questa prima fase, è proprio il grande muro difensivo. (ANSA).