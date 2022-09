Una mostra in una discarica comunale con quadri 'riciclati'

(ANSA) - PALERMO, 07 SET - L'idea gli è venuta recuperando tra i rifiuti una serie infinita di quadri e altro oggetti d'arte, per lo più vecchie croste o copie di autori famosi ma anche ex voto o immagini religiose come quella di Padre Pio o Papa Francesco. Così Franco Di Prima, 62 anni, responsabile della Isola ecologica di Sambuca di Sicilia (Ag), ha deciso di allestire con quelle "opere" una mostra all'interno della discarica comunale. Un'esposizione davvero unica, lungo il muro dell'impianto, tra il vintage e il kitsch, tutta con "pezzi" rigorosamente riciclati. "Amo il mio lavoro - spiega il dipendente comunale con il pallino dell'arte - per questo tengo la discarica pulita come uno specchio e ho cercato anche di abbellirla con questi quadri. Tra i rifiuti ho trovato di tutto, perfino un braccialetto d'oro e una coppia di antichi candelabri. Per non parlare di mobili e vecchie suppellettili che possono essere restaurati e trovare nuova vita".

A Sambuca la raccolta differenziata sfiora il 90%, tanto da essere stata inserita nell'elenco dei comuni 'ricicloni' più virtuosi della Sicilia. Il sindaco Leo Ciaccio e il suo vice Giuseppe Cacioppo adesso pensano di premiare il solerte dipendente comunale, che ha raccolto complimenti e consensi anche tra la popolazione per come gestisce l'impianto. Un controllo accurato al quale non è sfuggito nemmeno un assessore comunale, redarguito per avere gettiato un mozzicone di sigaretta per terra. (ANSA).