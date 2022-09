Mafia: Clemenza (Libero Futuro),società civile faccia di più

(ANSA) - CASTELVETRANO, 07 SET - "Lo Stato sta facendo la sua parte ma la società civile in alcuni momenti è stata mancante, è l'ora che deve fare di più". Lo dice Nicola Clemenza, vice presidente del coordinamento siciliano 'No mafie" e coordinatore provinciale di 'Libero Futuro', all'indomani dell'operazione 'Hesperia' che ha portato all'arresto di 35 persone in provincia di Trapani, ritenute vicini al boss Matteo Messina Denaro. "Con la stessa forza come decenni fa nei paesi si dava riverenza alla mafia, oggi bisogna essere determinati a dire di no a chi è vicino a certi ambienti, anche ad aziende in odore di mafia", dice Clemenza. L'imprenditore agricolo di Partanna è stato vittima di un attentato: gli fu incendiata l'auto e il prospetto dell'abitazione. "La mafia che è emersa da questa recente operazione è un'organizzazione che si è infiltrata in certi ambienti e vuole prendere il suo spazio nella società civile. Il nostro territorio ha pagato in maniera molto pesante certi atteggiamenti mafiosi che si sono tradotti in incapacità a vendere il territorio in maniera positiva", ha concluso Clemenza. (ANSA).