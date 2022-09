Isole, Festival tra Arte e Letteratura approda a Lipari

(ANSA) - PALERMO, 07 SET - Isole, dialoghi tra arte e letteratura, festival giunto alla sua quarta edizione, dopo il primo weekend prosegue a Lipari Sabato 10 Settembre e Domenica 11 Settembre con due appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni tra i nomi internazionali più significativi delle arti visive e della letteratura: il 10 Settembre alle 20.00 Masbedo con l'anteprima assoluta della performance "Muti Pericoli" e la conclusione l'11 Settembre alle 19.00 con Davide Enia che porterà in scena il monologo "Appunti Per Un Naufragio", entrambi in scena al Teatro Greco al Castello.

Il festival, Ideato e prodotto dall'Associazione Insula, con la direzione artistica di Emanuele Lo Cascio, Paola Nicita, Evelina Santangelo, ha ricevuto il riconoscimento del Ministero della Cultura. Per questa edizione, il focus di riflessione è Naufragare, attraverso cinque appuntamenti dedicati a dialoghi, proiezioni, performance, mostre, ospitati a Lipari e a Palermo al Museo Riso, con Isole#Collezione Museo Riso a cura di Rosaria Raffaele Addamo. Il tema della Rassegna viene declinato con la voce di scrittori, artisti e pensatori, nel tentativo di creare visioni diverse sui cambiamenti del nostro tempo (ANSA).