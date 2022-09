Auto contro moto, un morto nel messinese

Un incidente stradale la via Kennedy e la via Sciascia a Saponara (Messina) ieri sera ha provocato la morte di Angelo Cannuni, 22enne di Spadafora.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Grande Punto e un'Audi, e il motorino sul quale viaggiava la vittima. All'arrivo del 118, i sanitari hanno provato a rianimare il giovane, ma i tentativi si sono rivelati vani. Un altro incidente si è verificato nella zona industriale di Termini Imerese con lo scontro tra un'auto e un Tir, ha provocato nella tarda serata di ieri cinque feriti trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale. Nella strada che porta all'ex stabilimento Fiat, rimasta chiusa per diverse ore, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno liberato i passeggeri dalle lamiere e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.