Aeroporti: Ryanair conferma rotte su Trapani

(ANSA) - PALERMO, 07 SET - La compagnia aerea Ryanair, conferma la sua presenza all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani per la stagione invernale 2022-2023 con 7 rotte e 58 voli settimanali e inserirà nel suo sistema di prenotazioni la dicitura Trapani Marsala per lo scalo trapanese. L'annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa che si è svolta alla presenza del Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, del presidente di Airgest, Salvatore Ombra e del consigliere di amministrazione Giulia Ferro.

L'operativo di Ryanair per l'inverno 2022 su Trapani-Marsala includerà 7 rotte tra cui Milano-Bergamo, Roma-Fiumicino, Torino, Treviso, Bologna, Pisa. Malta, come rotta internazionale. La Compagnia prevede, per l'autunno inverno, da e per Trapani, oltre 800.000 passeggeri e 600 posti di lavoro indiretti. Il 300% in più rispetto all'inverno 2019, pre-pandemia. La compagnia ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da € 24,99 per viaggi fino a gennaio 2023, da prenotare entro venerdì 9 settembre, sul sito www.ryanair.com. (ANSA).