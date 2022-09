Musica: al Biondo di Palermo l'omaggio a Franco Battiato

(ANSA) - PALERMO, 06 SET - Dall'esperienza di Angelo Privitera e dalla voce di Fabio Cinti nasce "Over and over again", concerto dedicato a Franco Battiato, un viaggio nella sua musica che farà tappa l'8 ottobre a Palermo, al Teatro Biondo (ore 21.00, prevendite su www.tickettando.it): tastierista e programmatore di Franco Battiato per oltre trent'anni, Angelo Privitera, con la sua profonda conoscenza delle sonorità del cantautore siciliano, insieme a Fabio Cinti (Targa Tenco per il suo adattamento cameristico de "La Voce del Padrone"), porta sul palco i successi di Battiato con i suoi arrangiamenti originali.

Ad affiancare Fabio Cinti (voce) e Angelo Privitera (pianoforte e tastiere) ci sarà il Nuovo Quartetto Italiano (Alessandro Simoncini, violino; Luigi Mazza, violino; Demetrio Comuzzi, viola; Marco Ferri, violoncello), gli archi che hanno accompagnato Franco Battiato in numerose tournée. L'evento, che è stato protagonista in tante città italiane e anche al Teatro Antico di Taormina, sarà impreziosito da contributi video e testimonianze di personalità che con il Maestro hanno condiviso momenti musicali e di vita.

"La sua assenza è enorme e incolmabile. Eravamo come fratelli - racconta Angelo Privitera - Era doveroso questo atto d'amore per Franco ad un anno esatto dalla sua scomparsa.

L'unico modo che ho per ricordarlo è suonare, chiamando a raccolta anche molti dei suoi amici. Quella mattina ero al suo fianco e pensavo che con la sua scomparsa si sarebbe chiuso un capitolo della mia vita, invece, chi mi circondava mi ha invitato ad andare avanti e così è nato il viaggio di "Over", questo progetto artistico che parla di musica e amicizia. Per me sarà sempre come l'ultimo concerto. La sua Messa Arcaica tenuta al Teatro Romano di Catania nel settembre del 2017. L'apoteosi di un essere mortale, orgogliosamente siciliano".