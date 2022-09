Un giglio luminoso con migliaia di candele per Santa Rosalia

(ANSA) - PALERMO, 05 SET - Un giglio luminoso composto da cinquemila candele: ieri sera di fronte al Santuario di Montepellegrino a Palermo, una folla di fedeli ha partecipato alla nascita dell'installazione dello stilista Angelo Yezael Cruciani Shi, su progetto di Stefania Morici. Come era già successo a luglio scorso sul sagrato della Cattedrale, anche questo "fiore" è nato da mille mani, ma con un significato in più. La presenza dei rappresentanti di religioni diverse ha fatto sì che il "giglio" di santa Rosalia diventasse spontaneamente un simbolo di pace, di dialogo e di convivenza.

Su un unico palco, l'Imam di Palermo, lo sceicco Badri Al Madani, i rappresentanti delle comunità filippine, tamil, induiste, con i loro costumi della festa; un religioso ortodosso, la comunità tunisina, il Forum Ucraina, il direttore dell'Ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso della Diocesi, padre Piero Magro e il delegato dell'ufficio, Antonino Tripodo, il presidente della Consulta delle Culture, Ibra Kobena, l'associazione culturale femminile Le Rose Bianche; ha inviato una preghiera anche fratel Biagio Conte. Presenti il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore all'Urbanistica e coordinatore del Festino, Maurizio Carta. Tutti accolti dal reggente del Santuario, don Marco Grosshloz che per primo ha abbracciato l'Imam e lo ha invitato a visitare per la prima volta il santuario. Un ingresso commovente dei due religiosi che per tutto il percorso hanno voluto tenersi per mano. Attorno la gente - giunta dopo la tradizionale "acchianata" per raggiungere il santuario - che accendeva le candele: un cero, una preghiera sussurrata a fior di labbra, per la famiglia, per il proprio amore, per i figli, per il lavoro che non c'è, per la salute. Il secondo e ultimo capitolo di "Rosalia. E luce sia", ideato da Stefania Morici e Angelo Cruciani, ha ricevuto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, dell'Arcidiocesi e del Santuario di Santa Rosalia, dell'Assessorato comunale alle politiche culturali e dell'Ars; è prodotto e organizzato da Arteventi in collaborazione con la Settimana delle Culture, con la collaborazione tecnica di Agostino Danilo Reale, FRD architetti, Cereria Gambino. (ANSA).